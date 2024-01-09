Англія

Лондонці отримали від РБ Лейпциг право на викуп гравця.

Тоттенгем оголосив про перехід центрального нападника РБ Лейпциг Тімо Вернера на правах оренди.

ТОП-10 трансферів, які можуть підірвати зимовий трансферний ринок

До "шпор" 27-річний німець приєднався до кінця сезону-2023/24. За Тоттенгем він виступатиме з 16-м номером на футболці.

За підсумками оренди лондонці зможуть оформити повноцінний трансфер гравця. Повідомляється, що викуп Вернера обійдеться Тоттенгему у 17 мільйонів євро.

У цьому сезоні нападник встиг взяти участь у 14 матчах РБ Лейпциг у всіх турнірах, відзначившись 2 голами та асистом.