Лондонці отримали від РБ Лейпциг право на викуп гравця.
Тімо Вернер, фото Тоттенгем
09 січня 2024, 21:32
Тоттенгем оголосив про перехід центрального нападника РБ Лейпциг Тімо Вернера на правах оренди.
ТОП-10 трансферів, які можуть підірвати зимовий трансферний ринок
До "шпор" 27-річний німець приєднався до кінця сезону-2023/24. За Тоттенгем він виступатиме з 16-м номером на футболці.
За підсумками оренди лондонці зможуть оформити повноцінний трансфер гравця. Повідомляється, що викуп Вернера обійдеться Тоттенгему у 17 мільйонів євро.
У цьому сезоні нападник встиг взяти участь у 14 матчах РБ Лейпциг у всіх турнірах, відзначившись 2 голами та асистом.