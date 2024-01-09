Наразі невідомо, скільки генуезці можуть отримати за свого гравця від мюнхенців.
Раду Дрегушін, Getty Images
09 січня 2024, 20:47
Баварія все ж таки може перехопити у Тоттенгема центрального захисника Дженоа Раду Дрегушіна.
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Повідомляється, що мюнхенці вже зробили офіційну пропозицію щодо 21-річного румуна. Вона є трохи вищою за пропозицію лондонців.
Тим не менш, "шпори" впевнені у підписанні захисника, оскільки погодили особисті умови з гравцем. Далі все залежатиме від рішення самого Дрегушіна.
У цьому сезоні румун взяв участь у 22 матчах Дженоа у всіх турнірах, відзначившись 2 голами та асистом.
Раніше повідомлялося, що гравцем генуезьких "грифонів" також цікавиться Мілан.