Німеччина

Наразі невідомо, скільки генуезці можуть отримати за свого гравця від мюнхенців.

Баварія все ж таки може перехопити у Тоттенгема центрального захисника Дженоа Раду Дрегушіна.

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Повідомляється, що мюнхенці вже зробили офіційну пропозицію щодо 21-річного румуна. Вона є трохи вищою за пропозицію лондонців.

Тим не менш, "шпори" впевнені у підписанні захисника, оскільки погодили особисті умови з гравцем. Далі все залежатиме від рішення самого Дрегушіна.

У цьому сезоні румун взяв участь у 22 матчах Дженоа у всіх турнірах, відзначившись 2 голами та асистом.

Раніше повідомлялося, що гравцем генуезьких "грифонів" також цікавиться Мілан.