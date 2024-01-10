Англія

Форвард прокоментував свій перехід до Тоттенгема.

Напередодні лондонський Тоттенгем оголосив про підписання контракту з німецьким нападником Тімо Вернером, який перейшов із РБ Лейпциг на правах оренди з правом викупу до завершення поточного сезону.

Після підписання контракту 27-річний виконавець прокоментував свої враження від приєднання до нового колективу.

"Перш за все, я дуже радий бути тут. Я приєднався до дуже великого клубу. Раніше я вже грав проти Тоттенгема — неважливо, за Челсі або Лейпциг, але це завжди були великі ігри.

Тепер я щасливий бути частиною команди клубу, і я дійсно з нетерпінням чекаю моменту дебюту.

Мене приваблювало тут багато речей. Перш за все — розмова з менеджером. Я вважаю, що це була дійсно хороша бесіда. Анге одразу дав мені зрозуміти, що мені потрібно приєднатися саме до цього клубу. Це саме те, що я хочу відчути, коли ви розмовляєте з менеджером.

Також він розповів мені про тактику й стиль команди, як він хоче грати, як він дозволяє команді грати. Тут я одразу збагнув, що це ідеально підходить для мене.

І вже потім — стадіон. Грати на цій арені — це щось особливе. Як і власне команда. Я думаю, що в Тоттенгемі дуже хороші гравці. Усе це було дуже цікавим досвідом для мене.

Я сподіваюся, що зможу стати в цьому найкращим гравцем, яким тільки зможу бути в своїй кар’єрі. Люди, які трохи стежили за мною в Прем'єр-лізі, знають, що я можу додати швидкості, що я можу бути загрозою для суперників, тому це те, що я хочу принести до команди.

Поза полем я думаю, що можу бути просто веселим хлопцем. Сподіваюсь, що зможу добре долучитись до команди, і що вони будуть задоволені мною й моєю особистістю.

Півтора роки тому я поїхав з Англії. Звісно, що я дивився Прем’єр-лігу відтоді, але не настільки, щоб слідкувати за кожним клубом. Однак Тоттенгем завжди був командою, за якою я слідкував.

Коли я приєднався до Челсі, я сказав, що хочу бути переможцем, хочу вигравати титули, і врешті-решт ми виграли Лігу чемпіонів. Тому я думаю, що не буде занадто зухвало сказати, що я приїхав сюди, щоб також вигравати титули.

Це також було частиною моєї розмови з менеджером, що для нього і для мене є важливим. Як і те, щоб я міг грати на кожній позиції в атаці. Завжди добре, коли у вас є гравці, які можуть грати на різних позиціях, які можуть змінюватися за ходом гри.

Я думаю, що іншим командам так стає ще важче захищатись, якщо вони ніколи не знають, хто зараз вийде на кожну окрему позицію, тому я вважаю, що це — одна з моїх сильних сторін. Бути гнучким попереду й грати на кожній позиції — це те, чим я також можу допомогти команді.

Матчі проти Тоттенгема завжди були дуже напруженими. Особливо в Лізі чемпіонів, коли я зіграв тут свою першу гру — думаю, це була моя перша гра в Англії, коли Лейпциг грав на цьому новому стадіоні.

Мені одразу ж сподобалось, це було дійсно щось особливе — грати, забивати, і тепер, коли цей стадіон став моїм домом, я дійсно відчуваю щось особливе. Сподіваюсь грати так само, як я грав в інших командах.

Забивати за "шпор", як за власний клуб, має бути ще більш особливим, а мати такий натовп за спиною, — ще краще. Я з нетерпінням чекаю на майбутні ігри", — заявив німецький виконавець.

У поточному сезоні на рахунку Вернера 14 матчів (368 хвилин), два голи та один гольовий пас.