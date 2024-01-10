Гравець провів першу частину сезону в Лейпцигу.
Фабіу Карвалью, twitter.com/HullCity
10 січня 2024, 13:34
Португальський атакувальний півзахисник Фабіу Карвалью свого часу вразив головного тренера англійського Ліверпуля Юргена Клоппа виступами в складі лондонського Фулгема, що дозволило йому долучитись до складу "червоних" за 5,9 млн євро.
Однак пробитись до стартового складу нового колективу юнак так і не зумів, після чого клуб вирішив віддати його до оренди в німецький РБ Лейпциг на початку поточного сезону.
Минуло пів року, 21-річний виконавець провів 15 матчів (360 хвилин), після чого повернувся назад до Англії.
Усе для того, аби вже другу частину кампанії розпочати в новому для себе клубі — Галл Сіті, що нині грає в Чемпіоншипі.
Цікаво, що "тигрів" Карвалью обрав самостійно, хоча в нього й було чимало інших варіантів.
У підсумку, відбулось офіційне оголошення про трансфер гравця й тепер він виступатиме за Галл до завершення поточного сезону.