Англія

Гравець провів першу частину сезону в Лейпцигу.

Португальський атакувальний півзахисник Фабіу Карвалью свого часу вразив головного тренера англійського Ліверпуля Юргена Клоппа виступами в складі лондонського Фулгема, що дозволило йому долучитись до складу "червоних" за 5,9 млн євро.

Однак пробитись до стартового складу нового колективу юнак так і не зумів, після чого клуб вирішив віддати його до оренди в німецький РБ Лейпциг на початку поточного сезону.

Минуло пів року, 21-річний виконавець провів 15 матчів (360 хвилин), після чого повернувся назад до Англії.

Усе для того, аби вже другу частину кампанії розпочати в новому для себе клубі — Галл Сіті, що нині грає в Чемпіоншипі.

Цікаво, що "тигрів" Карвалью обрав самостійно, хоча в нього й було чимало інших варіантів.

У підсумку, відбулось офіційне оголошення про трансфер гравця й тепер він виступатиме за Галл до завершення поточного сезону.