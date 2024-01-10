Англія

Команда Юргена Клоппа продемонструвала характер.

Ліверпуль в рамках першого півфінального поєдинку Кубка англійської ліги приймав на своєму полі Фулгем. Мерсисайдці серйозно підходили до гри, пам'ятаючи скільки проблем "дачники" доставили їм в АПЛ (4:3) та зважаючи на успіх Міддлсбро у матчі проти Челсі. Можна сказати, що Юрген Клопп виставив усіх своїх найсильніших гравців.

Фулгем, своєю чергою, вірив, що зможе знов здивувати Ліверпуль, і з перших хвилин почав реалізовувати свою стратегію. Команда Марку Сілви захищалась великими силами та чекала свій шанс. Ліверпуль натомість контролював м'яч, але не міг створити гострий момент. Найбільше небезпеки йшло від Жоти, але активність португальця не завершувалась ударами по воротах.

Враховуючи цілковиту територіальну перевагу "червоних", було трохи неочікувано, що саме Фулгем вийшов вперед, коли Вілліан підхопив м'яч в чужому штрафному та пробив поміж ніг Ван Дейку — в Келлехера не було шансів. 0:1. Після цього команда Юргена Клоппа продовжила атакувати великим силами, але не могла зламати масований захист супротивника.

Команди пішли відпочивати за рахунку 0:1, а вже на початку другого тайму головною діючою особою був Гравенберх — півзахисник двічі пробивав з-за меж штрафного, але на заваді був рикошет та недостатня точність. Юрген Клопп випустив Гакпо та Нуньєса, щоб змінити хід гри на свою користь, але спочатку це призвело до провалів в обороні — Декордова-Рід декілька разів виривався на оперативний простір, але голом ці підходи не завершились.

Згодом заміни спрацювали. Спочатку Нуньєс відпасував на Джонса, а той пробив з-за меж штрафного майданчика — м'яч після рикошету пірнув у верхній кут. 1:1. Вже за декілька хвилин Жота відпасував на Нуньєса на фланг, а той прострелив у центр, де Гакпо влучно пробив в один дотик. 2:1. Фулгем навіть не встиг прийти до тями.

Після цього у гостей мало що виходило в атаці. Ліверпуль йшов вперед, не дивлячись на перевагу в рахунку. "Червоні", вочевидь", хотіли забезпечити собі більш приємну перевагу перед матчем у Лондоні. В одному з моментів Дарвін Нуньєс пробивав в один дотик з вбивчої позиції, але влучив в ногу Лено. Фінальний свисток зафіксував перемогу Ліверпуля з рахунком 2:1, а отже все вирішиться у матчі-відповіді.

Ліверпуль — Фулгем 2:1

Голи: Джонс, 68, Гакпо, 71 — Вілліан, 19

Ліверпуль: Келлехер — Бредлі, Конате, ван Дейк, Гомес — Гравенберх (Нуньєс, 56), Мак Аллістер, Джонс — Елліотт (Гакпо, 56), Жота, Луїс Діас

Фулгем: Лено — Кастань, Адарабіойо, Діоп, Робінсон — Палінья, Рід (Лукич, 83) — Боббі Рід, Андреас (Керні, 73), Вілліан (Вілсон, 73) — Рауль Хіменес

Попередження: Ван Дейк — Вілсон, Лукич