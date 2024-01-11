Англія

Гравець відіграє невизначену роль у французькому клубі.

Збірна Марокко на чемпіонаті світу-2022 в Катарі видала приголомшливий виступ і зрештою дісталась до півфіналу, після чого програла Хорватії матч за четверте місце на турнірі.

Під час зимнього трансферного вікна після того мундіалю попит на гравців "Атлаських левів" був просто шалений і на цій хвилі популярності, зокрема, французький Марсель придбав собі центрального півзахисника Анже Аззедіна Унахі за 8 млн євро.

Важко сказати, чи розкрив повністю свій потенціал у складі "провансальців" 23-річний виконавець станом на зараз, але з радарів він точно не зник.

Уже цієї зими англійський Брентфорд зацікавився ним не на жарт і наразі опрацьовує варіанти можливого трансферу.

Стимулює Марсель до продажу власного футболіста також і той факт, що клуб потрапив під пильний нагляд французьких фінансових органів, тож сукупний обсяг виплат заробітних плат йому було б доречно трохи зменшити.

Однак, окрім Брентфорда, на Унахі претендують ще й клуби із Саудівської Аравії, тож відбитись прогнозованими 15 млн євро за цього гравця в англійців не вийде.

У поточному сезоні Аззедін провів 17 матчів, забивши два голи.