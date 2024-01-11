Англія

Півзахисник лондонців прокоментував свій перехід.

Англійський атакувальний півзахисник Коул Палмер пройшов підготовку до "дорослого" футболу в лавах Манчестер Сіті, однак тоді, коли настав час безпосередньо боротись за місце в стартовому складі, клуб погодив його трансфер до лондонського Челсі за 47 млн євро.

На новому місці 21-річний юнак почуває себе доволі впевнено й уже забив 10 голів та віддав сім гольових передач у 24 матчах поточної кампанії.

Однак знову й знову Палмера запитують про причини, чому чинні чемпіони Англії його так легко відпустили до іншого клубу.

"Я прагнув ніколи не залишати Манчестер Сіті, тому цей трансфер до Челсі не був у мене в планах.

Я хотів піти в оренду на рік, повернутись та бути готовим до першої команди. Але в клубі сказали, що так не можна робити. Типу, обирай, або ти залишаєшся, або тебе продадуть.

Тоді мені зателефонували з Челсі, і я сказав Сіті: "Я хочу поїхати в Челсі". Ось так усе й було.

Я дуже радий бути тут і дуже радий, що ухвалив рішення приїхати до цього клубу.

Життя в Челсі йде краще, аніж на це можна було очікувати? Так, я не можу цього заперечувати. Я спочатку просто хотів потрапити в основну команду, грати хоч трохи й показати, на що я здатний.

Але вийшло пробитись до основи одразу. Це мене здивувало, чесно кажучи", — заявив англійський виконавець.

Наступний матч у складі лондонського Челсі Палмер може провести в домашньому дербі проти Фулгема в рамках АПЛ.