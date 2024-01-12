Англія

Під питанням також участь у матчі Гріліша.

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола поділився інформацією щодо готовності своїх підопічних до наступного матчу в АПЛ.

У рамках 21 туру чемпіонату Англії Манчестер Сіті гостюватиме у Ньюкасла. Двоє гравців манкуніанців точно не зіграють проти "сорок".

"Гріліш захворів. Сподіваюся, сьогодні він повернеться. Голанд і Стоунз вибули. Думаю, це все", — зазначив Гвардіола.

Іспанський спеціаліст зазначив, що Кевін Де Брюйне може зіграти у наступному турі з перших хвилин.

"Де Брюйне готовий вийти у старті, і я бачу, що він добре почуває себе. Поїздка до Абу-Дабі теж піде йому на користь", — додав керманич манкуніанців.

Він повідомив, що після гри з Ньюкаслом бельгійський півзахисник отримає кілька днів відпочинку і зможе тренуватися у столиці ОАЕ, щоб підготуватися до наступних кількох місяців.

Нагадаємо, головний тренер "сорок" Едді Гау повідомив, що півзахисник Жоелінтон пропустить не менше шести тижнів через травму.