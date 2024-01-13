Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 21-го туру чемпіонату Англії, який пройде 13 січня і розпочнеться о 14:30.

У рамках 21 туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає лондонське протистояння між Челсі та Фулгемом, яке пройде на стадіоні Стемфорд Брідж.

[*] — поточна позиція в таблиці АПЛ

СУБОТА, 13 СІЧНЯ, 14:30. СТЕМФОРД БРІДЖ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНТОНІ ТЕЙЛОР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Дербі Західного Лондона як ніколи має свій інтерес, адже в нинішній ситуації Челсі та Фулгем мають дуже схожі турнірні завдання цього сезону. Вимушено чи ні — це вже інше питання, але факт залишається фактом: на даний момент що "сині", що "дачники" знаходяться в середині турнірної таблиці АПЛ. Більше того, якщо брати до уваги Кубок англійської ліги, то обидві команди є сторонами, що програли, за підсумками своїх перших півфінальних матчів.

Здавалося, що наприкінці минулого року Челсі вдалося повернутися на переможну стежку: підопічні Маурісіо Почеттіно обіграли Крістал Пелес та Лутон у рамках Прем'єр-ліги, а потім без особливих проблем пройшли Престон у Кубку Англії. Однак останній матч у 1/2 фіналу Кубка ліги проти Мідлсбро показав, що у Челсі все ще існують проблеми, а в тренерського штаба Почеттіно ще дуже багато роботи.

Фулгем останнього "різдвяного" періоду загалом хочеться більше похвалити. І річ не лише у перемозі над кризовим Арсеналом, яка перервала серію з трьох поразок поспіль в АПЛ, а також мінімальній перемозі над Ротергемом у Кубку Англії. "Дачники" хоч і програли перший півфінал Кубка англійської ліги Ліверпулю з рахунком 1:2, проте пропустили два м'ячі за три хвилини аж у другому таймі.

Нинішній Фулгем вміє вибудовувати організовану оборону і користуватися своїми швидкими контратаками, тоді як Челсі нерідко помиляється на рівному місці при володінні м'ячем, та й сам контроль цього м'яча часом виглядає безрезультативним і абсолютно непереборним. Одне можна сказати точно: сьогодні "сині" не виглядають такими очевидними фаворитами проти "дачників", як це може здатися на перший погляд.