Football.ua представляє прев'ю до матчу 21-го туру чемпіонату Англії, який пройде 13 січня і розпочнеться о 19:30.
Ньюкасл — Манчестер Сіті, getty images
13 січня 2024, 08:00
У рамках 21 туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає лондонське протистояння між Ньюкасл Юнайтед та Манчестер Сіті, яке пройде на стадіоні Сент-Джеймс Парк.
[*] — поточна позиція в таблиці АПЛ
СУБОТА, 13 СІЧНЯ, 19:30. СЕНТ-ДЖЕЙМС ПАРК, НЬЮКАСЛ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРІС КАВАНА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS
Останні поєдинки так званого "Ель Шейхіко" англійського футболу проходили фактично за одним сценарієм, але з різними результатами. Ньюкасл Юнайтед – це команда, яка величезний акцент робить на організацію оборонної лінії, контратаки та гру другим номером, тоді як Манчестер Сіті – і так усі чудово знають, що це про тотальний контроль, комбінації та домінування на футбольному полі.
Нині "сороки" перебувають у м'яко кажучи, посередній формі. Головною причиною цього стала величезна кількість травм, зокрема, ключових виконавців. Кіран Тріпп'єр особисто зізнавався, що не всі в команді виявилися готовими до такого напруженого календаря, тому Ньюкасл наприкінці 2023 року вже банально "закінчився" фізично. Втім, підопічні Едді Гау мали достатньо часу, щоб перевести дух і набратися сил.
Останній свій матч проти "сорок" гравці Манчестер Сіті програли з рахунком 0:1, але треба не забувати, що це сталося в рамках Кубка англійської ліги, де тренерський штаб Хосепа Гвардіоли задіяв помітну ротацію складу. У першому ж колі АПЛ "містяни" з таким самим мінімальним рахунком, але перемогли, нехай це й проходило за вельми очевидним сценарієм, без жодних сюрпризів.
Зараз Манчестер Сіті перебуває в ролі наздоганяючого у чемпіонських перегонах, тому вкрай потребує перемог абсолютно в кожному матчі. Більше того, колектив Хосепа Гвардіоли навряд чи буде проти скористатися кризою всередині Арсеналу і віддалитися від одного з претендентів на чемпіонство, залишившись у боротьбі віч-на-віч з лідируючим Ліверпулем.
За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Хосепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті пропонується коефіцієнт 1,70, тоді як потенційний успіх Ньюкасла оцінюється показником 5,30. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,40.
ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
Ньюкасл Юнайтед: Дубравка — Тріпп'єр, Шер, Ботман, Берн — Лонгстафф, Гімараес, Майлі — Альмірон, Ісак, Гордон
Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Діаш, Аке, Гвардіол — Родрі, Ковачич — Бернарду Сілва, Фоден, Доку — Хуліан Альварес
Не зіграють: Поуп, Таргетт, Мерфі, Барнс, Вілсон, Віллок, Андерсон, Манкільо, Жоелінтон, Тоналі — Стоунз
Під питанням: ... — Бернарду Сілва, Філліпс, Аканджі, Голанд
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прогноз 1:2