Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 21-го туру чемпіонату Англії, який пройде 13 січня і розпочнеться о 19:30.

У рамках 21 туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає лондонське протистояння між Ньюкасл Юнайтед та Манчестер Сіті, яке пройде на стадіоні Сент-Джеймс Парк.

[*] — поточна позиція в таблиці АПЛ

СУБОТА, 13 СІЧНЯ, 19:30. СЕНТ-ДЖЕЙМС ПАРК, НЬЮКАСЛ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРІС КАВАНА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Останні поєдинки так званого "Ель Шейхіко" англійського футболу проходили фактично за одним сценарієм, але з різними результатами. Ньюкасл Юнайтед – це команда, яка величезний акцент робить на організацію оборонної лінії, контратаки та гру другим номером, тоді як Манчестер Сіті – і так усі чудово знають, що це про тотальний контроль, комбінації та домінування на футбольному полі.

Нині "сороки" перебувають у м'яко кажучи, посередній формі. Головною причиною цього стала величезна кількість травм, зокрема, ключових виконавців. Кіран Тріпп'єр особисто зізнавався, що не всі в команді виявилися готовими до такого напруженого календаря, тому Ньюкасл наприкінці 2023 року вже банально "закінчився" фізично. Втім, підопічні Едді Гау мали достатньо часу, щоб перевести дух і набратися сил.

Останній свій матч проти "сорок" гравці Манчестер Сіті програли з рахунком 0:1, але треба не забувати, що це сталося в рамках Кубка англійської ліги, де тренерський штаб Хосепа Гвардіоли задіяв помітну ротацію складу. У першому ж колі АПЛ "містяни" з таким самим мінімальним рахунком, але перемогли, нехай це й проходило за вельми очевидним сценарієм, без жодних сюрпризів.

Зараз Манчестер Сіті перебуває в ролі наздоганяючого у чемпіонських перегонах, тому вкрай потребує перемог абсолютно в кожному матчі. Більше того, колектив Хосепа Гвардіоли навряд чи буде проти скористатися кризою всередині Арсеналу і віддалитися від одного з претендентів на чемпіонство, залишившись у боротьбі віч-на-віч з лідируючим Ліверпулем.