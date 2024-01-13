Англія

Ще одна зірочка "поросят".

Лондонський Челсі хоче підписати юного таланта бразильського Палмейраса Естевана Вілліана. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За даними італійського інсайдера, "сині" з жовтня працюють над трансфером вінгера на прізвисько "Мессіньо". "Клаусула" в контракті 16-річного бразильця складає 60 млн. євро, але "пенсіонери" не збираються платити таку суму.

Зазначається, що з представниками футболіста також контактує Барселона.

Діючий контракт гравця з бразильським клубом розрахований до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у десять мільйонів євро.

На останньому чемпіонаті світу серед збірних U17 Естеван забив три голи та віддав три гольові паси у п'яти матчах турніру. На дорослому рівні бразилець може поки що похизуватися лише 12 хвилинами у бразильській Серії А в складі Палмейраса.