Football.ua представляє прев'ю до матчу 21-го туру чемпіонату Англії, який пройде 14 січня і розпочнеться о 18:30.
Манчестер Юнайтед - Тоттенгем, Getty Images
14 січня 2024, 07:55
У рамках 21 туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Манчестер Юнайтед та Тоттенгемом, яке пройде на стадіоні Олд Траффорд.
[*] — поточна позиція в таблиці АПЛ
НЕДІЛЯ, 14 СІЧНЯ, 18:30. ОЛД ТРАФФОРД, МАНЧЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЖОН БРУКС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS
Уболівальники Манчестер Юнайтед продовжують жити надіями на світле майбутнє після того, як британський мільярдер сер Джим Реткліфф розпочав поступовий процес поглинання клубу. При цьому результати та гра "червоних дияволів", як і раніше, залишають бажати кращого, особливо якщо команда все ще ставить перед собою завдання фінішувати у зоні Ліги чемпіонів.
З кожним туром виконання цього завдання виглядає все менш реалістичним, адже єдиною світлою плямою для МЮ останнім часом був по-справжньому вражаючий камбек у матчі проти Астон Вілли, який здебільшого був здійснений, що називається, "на характері". В іншому ж прохід у Кубку Англії проти Вігана сприймається як належне, а тим часом поразка від Ноттінгем Форест на Сіті Граунд – це не те місце, де підопічні Еріка тен Гага зараз можуть дозволяти собі втрачати очки. Але вони дозволяють...
Тоттенгем, у свою чергу, здається зміг впоратися з кризою, яка здебільшого була викликана травмами цілого ряду ключових виконавців у всіх лініях. Чотири перемоги в п'яти останніх матчах АПЛ поряд з непростим проходом Бернлі в Кубку Англії — наочне підтвердження цього. Проте не можна сказати, що тренерський штаб Анге Постекоглу і зараз може бути повністю задоволений кадровою ситуацією. Навіть більше — цей період часу "шпори" будуть змушені обходитися без свого лідера Сона Хін Міна, який вирушив на Кубок Азії.
З іншого боку, Тоттенгем проводить досить якісну трансферну кампанію цієї зими. Так, наприклад, справлятися з відсутністю Сона "шпори" намагатимуться за допомогою Тімо Вернера, який отримав другий шанс проявити себе у Лондоні. А ось травму Крістіана Ромеро спробує затьмарити трансфер багатообіцяючого Раду Дрегушіна. На тлі відсутності виступів у єврокубках Тоттенгем має реальний шанс фінішувати в топ-4, тим більше що кризовий Арсенал зараз перебуває дуже і дуже близько.
За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Еріка тен Гага. Так, на перемогу Манчестер Юнайтед пропонується коефіцієнт 2,18, тоді як потенційний успіх Тоттенгема оцінюється показником 3,15. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,00.
ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
Манчестер Юнайтед: Онана — Ван-Біссака, Варан, Еванс, Далот — Мактоміней, Мейну — Гарначо, Фернандеш, Рашфорд — Гойлунд
Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Драгушін, ван де Вен, Удоджі — Гейб'єрг, Бентанкур — Джонсон, Кулушевські, Вернер — Рішарлісон
Не зіграють: Маунт, Маласія, Лінделеф, Амрабат — Сарр, Сон, Біссума, Девіс, Ло Чельсо, Перішич, Меддісон, Соломон, Вайтмен, Веліс
Під питанням: Лісандро Мартінес, Каземіро, Еріксен, Магвайр, Шоу, Марсьяль — Ромеро
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прогноз 1:2