Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 21-го туру чемпіонату Англії, який пройде 14 січня і розпочнеться о 18:30.

У рамках 21 туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Манчестер Юнайтед та Тоттенгемом, яке пройде на стадіоні Олд Траффорд.

[*] — поточна позиція в таблиці АПЛ

НЕДІЛЯ, 14 СІЧНЯ, 18:30. ОЛД ТРАФФОРД, МАНЧЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЖОН БРУКС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Уболівальники Манчестер Юнайтед продовжують жити надіями на світле майбутнє після того, як британський мільярдер сер Джим Реткліфф розпочав поступовий процес поглинання клубу. При цьому результати та гра "червоних дияволів", як і раніше, залишають бажати кращого, особливо якщо команда все ще ставить перед собою завдання фінішувати у зоні Ліги чемпіонів.

З кожним туром виконання цього завдання виглядає все менш реалістичним, адже єдиною світлою плямою для МЮ останнім часом був по-справжньому вражаючий камбек у матчі проти Астон Вілли, який здебільшого був здійснений, що називається, "на характері". В іншому ж прохід у Кубку Англії проти Вігана сприймається як належне, а тим часом поразка від Ноттінгем Форест на Сіті Граунд – це не те місце, де підопічні Еріка тен Гага зараз можуть дозволяти собі втрачати очки. Але вони дозволяють...

Тоттенгем, у свою чергу, здається зміг впоратися з кризою, яка здебільшого була викликана травмами цілого ряду ключових виконавців у всіх лініях. Чотири перемоги в п'яти останніх матчах АПЛ поряд з непростим проходом Бернлі в Кубку Англії — наочне підтвердження цього. Проте не можна сказати, що тренерський штаб Анге Постекоглу і зараз може бути повністю задоволений кадровою ситуацією. Навіть більше — цей період часу "шпори" будуть змушені обходитися без свого лідера Сона Хін Міна, який вирушив на Кубок Азії.

З іншого боку, Тоттенгем проводить досить якісну трансферну кампанію цієї зими. Так, наприклад, справлятися з відсутністю Сона "шпори" намагатимуться за допомогою Тімо Вернера, який отримав другий шанс проявити себе у Лондоні. А ось травму Крістіана Ромеро спробує затьмарити трансфер багатообіцяючого Раду Дрегушіна. На тлі відсутності виступів у єврокубках Тоттенгем має реальний шанс фінішувати в топ-4, тим більше що кризовий Арсенал зараз перебуває дуже і дуже близько.