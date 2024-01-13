Англія

Українець зможе підсилити гри за ходом зустрічі.

Челсі в рамках поєдинку 21 туру елітного дивізіону чемпіонату Англії приймає на своєму полі Фулгем.

Тренерський штаб "синіх" залишив Михайла Мудрика у запасі, тоді як ліворуч в атаці зіграє Рахім Стерлінг.

Челсі: Петровіч — Гюсто, Дісасі, Тіаго Сілва, Колвілл — Кайседо, Енцо — Палмер, Галлагер, Стерлінг — Броя

Запасні: Беттінеллі, Бергстрем, Чілвелл, Гілкріст, Бадьяшиль, Чуквуемека, Мудрик, Мадуеке, Вашингтон

Фулгем: Лено — Тете, Адарабіойо, Діоп, Робінсон — Палінья, Керні — Вілсон, Андреас, Вілліан — Хіменес

Запасні: Родак, Рім, Кастань, Лукич, Франсуа, Рід, Декордова-Рід, Муніз, Вінісіус

Нагадаємо, початок зустрічі заплановано на 14:30. Стежте за текстовою онлайн-трансляцією на нашому сайті.