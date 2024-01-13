Англія

"Сині" здобули перемогу завдяки голу Коула Палмера (1:0).

В рамках поєдинку 21 туру елітного дивізіону чемпіонату Англії Челсі приймав Фулгем на своєму полі. Обидві команди програли в перших півфінальних матчах Кубка англійської ліги та прагнули здобути позитивний результат. Тренерський штаб "синіх" вирішив залишити Михайла Мудрика в запасі, натомість на лівому фланзі атаки діяв Рахім Стерлінг.

З перших хвилин Челсі намагався діяти першим номером, але створити небезпеку біля воріт Фулгема не вдавалось. "Дачники" у порівнянні з минулою грою проти Ліверпуля діяли дещо сміливіше та вступали в пресинг на чужій половині поля. Перший момент трапився в середині першого тайму, коли Енцо Фернандес навісив з лівого флангу, а Армандо Броя випередив супротивника та пробив головою — трохи влучності забракло.

Гості змогли доволі швидко створити небезпеку у відповідь. Вілсон встиг до м'яча після прострілу партнера з флангу та пробивав з гострого кута — Петрович встиг зміститись та відбив удар. Але після цього команди діяли доволі обережно й здавалось, що так вони й підуть відпочивати. Втім, вже в компенсований час Стерлінг прибрав м'яч під себе та впав на газон після підкату Діопа, а Коул Палмер впевнено розвів м'яч та воротаря по кутах. 1:0.

В другому таймі Фулгем був вимушений діяти більш відкрито, тому команди дещо частіше загрожували воротам один одного. Челсі міг забити вдруге, коли Гюсто здорово прострілив з правого флангу, але Броя з вигідної позиції пробив дуже невдало. Марку Сілва випустив Кастаня та Декордову-Ріда, роблячи ставку на атаки правим флангом, але особливо гостроти звідти не було.

"Дачники" могли зрівняти рахунок, коли Перейра хильнув супротивника в штрафному та прострілив в центр, а Хіменес пробив — Петрович вдало склався та врятував свою команду. Ближче до кінця гри Челсі намагався відвести гру якомога далі від своїх воріт, але Фулгем декілька разів небезпечно вибігав, але в першому випадку Хіменеса збив Сілва, а в другому — мексиканець неточно пробив з центру поля.

Господарі могли зняти усі питання під завісу гри, коли Галлагер пробив в один дотик з чужого штрафного, але стійка воріт врятувала Фулгем. Команда Марку Сілви так і не змогла закріпитись на чужій половині поля, але непоганий момент мала — Вілліан пробивав зі штрафного з небезпечної позиції, але вийшло трохи вище воріт. На останній хвилині Фулгем зробив навалу на ворота Петровича, але так і не зміг завершити все прицільним ударом. Фінальний свисток Ентоні Тейлора зафіксував перемогу Челсі.

Челсі - Фулгем 1:0

Гол: Палмер, 45+2 (з пенальті)

Челсі: Петровіч — Гюсто (Гілкріст, 90+3), Дісасі, Тіаго Сілва, Колвілл — Кайседо, Енцо — Палмер (Чуквуемека, 90+3), Галлагер, Стерлінг (Чілвелл, 77) — Броя (Мадуеке, 66)

Фулгем: Лено — Тете (Кастань, 64), Адарабіойо, Діоп, Робінсон — Палінья (Лукіч, 83), Керні — Вілсон (Декордова-Рід, 64), Андреас (Муніс, 82), Вілліан — Хіменес

Попередження: Гюсто, Енцо, Дісасі, Сілва, Палмер — Вілсон