Англія

Наставник дав свій коментар.

"Це було чудово. Часом для команди та всього іншого краще перемогти саме таким чином.

Неймовірна команда. Ми виявили справжній характер. Гравці показали, що хочуть бути на полі, хочуть битися до кінця і зберегти титул.

Що стосується де Брюйне, то я трохи засмутився, трохи засмучений, адже він не забив зі штрафного!

Гол Оскара Бобба чудовий через те, як він контролював м'яч. Він нас вразив на передсезонці, і від співробітників другої команди я знав, що він особливий гравець. Я дуже, дуже радий за нього.

Едерсон отримав сильний удар у коліно, але ми маємо 10 днів на відновлення", — наводить слова Гвардіоли ВВС.

У наступному турі Ньюкасл зіграє в гостях у бірмінгемської Астон Вілли, а Манчестер Сіті прийматиме Бернлі.