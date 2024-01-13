Наставник дав свій коментар.
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13 січня 2024, 22:30
"Це було чудово. Часом для команди та всього іншого краще перемогти саме таким чином.
Неймовірна команда. Ми виявили справжній характер. Гравці показали, що хочуть бути на полі, хочуть битися до кінця і зберегти титул.
Що стосується де Брюйне, то я трохи засмутився, трохи засмучений, адже він не забив зі штрафного!
Гол Оскара Бобба чудовий через те, як він контролював м'яч. Він нас вразив на передсезонці, і від співробітників другої команди я знав, що він особливий гравець. Я дуже, дуже радий за нього.
Едерсон отримав сильний удар у коліно, але ми маємо 10 днів на відновлення", — наводить слова Гвардіоли ВВС.
У наступному турі Ньюкасл зіграє в гостях у бірмінгемської Астон Вілли, а Манчестер Сіті прийматиме Бернлі.