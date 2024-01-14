Англія

Лівер знаходиться в хорошій формі.

Півзахисник Ліверпуля Алексіс Мак Аллістер розповів про атмосферу в команді та жагу до трофеїв. Його слова наводить офіційний сайт "червоних".

"Я думаю, всі бачать, наскільки хороші люди у нашій команді. У нас дуже хороші стосунки, і це дуже допомагає багато чого добиватися на футбольному полі. Звичайно, ми на півдорозі і поки що нічого не виграли, тому ми повинні проходити гру за грою, продовжувати вдосконалюватися.

Сподіваюся, наприкінці сезону ми зможемо відсвяткувати кілька трофеїв – така наша мета. Але в той же час ми знаємо, як це далеко, тому нам потрібно продовжувати працювати.