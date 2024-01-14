Лівер знаходиться в хорошій формі.
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14 січня 2024, 14:16
Півзахисник Ліверпуля Алексіс Мак Аллістер розповів про атмосферу в команді та жагу до трофеїв. Його слова наводить офіційний сайт "червоних".
"Я думаю, всі бачать, наскільки хороші люди у нашій команді. У нас дуже хороші стосунки, і це дуже допомагає багато чого добиватися на футбольному полі. Звичайно, ми на півдорозі і поки що нічого не виграли, тому ми повинні проходити гру за грою, продовжувати вдосконалюватися.
Сподіваюся, наприкінці сезону ми зможемо відсвяткувати кілька трофеїв – така наша мета. Але в той же час ми знаємо, як це далеко, тому нам потрібно продовжувати працювати.
У нас дуже досвідчені гравці та хороші лідери, є група молодих гравців, які хочуть вдосконалюватися кожного дня і ви можете бачити їхній менталітет.
Ми знаємо, що як команді нам не тільки треба атакувати, але й іноді потрібно терпіти, іноді захищатись, і тоді ми можемо зробити щось особливе. Така ідея, і це те, чого ми прагнемо у кожній грі", — сказав аргентинець.
Наразі, Ліверпуль лідирує у АПЛ, набравши 45 пунктів після 20-ти зіграних турів.