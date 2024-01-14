Англія

А ще один бельгієць вийшов на поле.

Головний тренер Ньюкасла Едді Гау прокоментував прикру поразку своєї команди у грі проти Манчестер Сіті (2:3). Його слова наводить BBC.

"Ми показали дійсно хорошу гру у першому таймі. Від початку до кінця, сміливий футбол. Ймовірно, у другому таймі в нас закінчився бензин. Схоже, що ми зробили достатньо для досягнення мети з огляду на те, як ми захищалися, але, зрештою, ми не змогли перемогти.

На даний момент ми обмежені на лаві запасних. Хлопці багато віддали у першому таймі, ми виглядали дуже добре, але, мабуть, ми просто не змогли витримати темп матчу до кінця.

У першому таймі ми створювали їм проблеми фізично. Ми розтягували їхню задню лінію. У нас були шанси, коли ми вийшли вперед у справді хороший для нас відрізок матчу, але ми не змогли втримати перевагу", — заявив розчарований Гау.

Зазначимо, що Ньюкасл програв шість з останніх семи матчів в АПЛ та опустився на десяту сходинку турнірної таблиці чемпіонату Англії.