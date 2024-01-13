Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 13 січня 2024 року, 19:30.

У рамках 21 туру чемпіонату Англії Ньюкасл приймав Манчестер Сіті та поступився у результативному поєдинку.

За підсумками першого тайму господарі поля лідирували з рахунком 2:1. Голами відзначилися Ісак і Гордон, тоді як за гостей забив Сілва. У другій половині зустрічі манкуніанцям вдалося відігратися завдяки голу та асисту Де Брюйне. Переможний результативний удар у матчі на свій рахунок записав Бобб.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ньюкасл — Манчестер Сіті у 21 турі англійської Прем'єр-ліги-2023/24:

Ньюкасл — Манчестер Сіті 2:3

Голи: Ісак, 35, Гордон, 37 — Сілва, 26, де Брюйне, 74, Бобб, 90+1

Ньюкасл: Дубравка — Тріпп’єр, Шер, Ботман, Берн — Лонгстафф, Гімараес, Майлі — Альмірон, Ісак, Гордон (Голл, 86).



Манчестер Сіті: Едерсон (Ортега, 8) — Вокер, Діаш, Аке, Гвардіол — Ковачич, Родрі — Сілва (Де Брюйне, 69), Фоден, Доку (Бобб, 82) — Альварес.



Попередження: Гімараес — Родрі, Сілва.