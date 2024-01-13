Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 13 січня 2024 року, 19:30.
Ньюкасл — Манчестер Сіті, Getty Images
13 січня 2024, 22:37
У рамках 21 туру чемпіонату Англії Ньюкасл приймав Манчестер Сіті та поступився у результативному поєдинку.
За підсумками першого тайму господарі поля лідирували з рахунком 2:1. Голами відзначилися Ісак і Гордон, тоді як за гостей забив Сілва. У другій половині зустрічі манкуніанцям вдалося відігратися завдяки голу та асисту Де Брюйне. Переможний результативний удар у матчі на свій рахунок записав Бобб.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ньюкасл — Манчестер Сіті у 21 турі англійської Прем'єр-ліги-2023/24:
Ньюкасл — Манчестер Сіті 2:3
Голи: Ісак, 35, Гордон, 37 — Сілва, 26, де Брюйне, 74, Бобб, 90+1
Ньюкасл: Дубравка — Тріпп’єр, Шер, Ботман, Берн — Лонгстафф, Гімараес, Майлі — Альмірон, Ісак, Гордон (Голл, 86).
Манчестер Сіті: Едерсон (Ортега, 8) — Вокер, Діаш, Аке, Гвардіол — Ковачич, Родрі — Сілва (Де Брюйне, 69), Фоден, Доку (Бобб, 82) — Альварес.
Попередження: Гімараес — Родрі, Сілва.