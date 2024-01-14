Англія

Нападник дав свій коментар.

Тімо Вернер поділився враженнями від дебюту за Тоттенгем.

"Передусім, я дуже радий повернутися в АПЛ. Грати тут дуже весело. Сьогодні це найкраща ліга у світі за швидкістю та грою. Мені це дуже подобається. Ми взяли одне очко, але в найближчі кілька днів я зможу більше тренуватися з хлопцями, і все може піти краще.

Коли граєш за новий клуб проти Юнайтед на цьому стадіоні, завжди трохи нервуєш. Потрібно постаратися отримувати від цього насолоду.

Атакуючим гравцям завжди хочеться забивати, але якщо ти можеш віддати гольову передачу — теж добре", — наводить слова Вернера ВВС.