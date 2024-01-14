Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 14 січня 2024 року, 18:30.

У рамках 21 туру чемпіонату Англії Манчестер Юнайтед приймав Тоттенгем і поділив із ним очки у результативному матчі.

Господарі поля досить швидко вийшли вперед завдяки голу Гойлунда. Ще до середини першого тайму Рішарлісон відновив паритет. Гол Рашфорда незадовго до перерви зафіксував перемогу манкуніанців за підсумками перших 45 хвилин. По перерві Вернер асистував Бентанкуру, який зрівняв рахунок у матчі. Більшою кількістю голів команди відзначитися не зуміли.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Манчестер Юнайтед — Тоттенгем у 21 турі англійської Прем'єр-ліги-2023/24:

Манчестер Юнайтед — Тоттенгем 2:2

Голи: Гойлунд, 3, Рашфорд, 40 — Рішарлісон, 19, Бентанкур, 46

Манчестер Юнайтед: Онана — Далот, Варан, Еванс (Мартінес, 63), Ван-Біссака — Еріксен (Мактоміней, 59), Мейну — Гарначо, Фернандеш, Рашфорд (Антоні, 87) — Гойлунд.



Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, ван де Вен (Емерсон, 89), Удоджі — Скіпп (Дрегушін, 85), Бентанкур, Гейб'єрг — Джонсон, Рішарлісон, Вернер (Хіль, 80).



Попередження: Ван-Біссака, Гойлунд — Бентанкур