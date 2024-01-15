Англія

Скоро стане відомо: буде штраф чи зняття очок.

Евертон і Ноттінгем Форест були звинувачені у порушенні правил прибутковості та сталого розвитку Англійської Прем'єр-ліги.

Зазначимо, що клубам АПЛ дозволено зазнавати збитків максимум 105 мільйонів за три сезони (по 35 млн за сезон).

Справи Евертона та Ноттінгем Фореста тепер передано голові судової колегії, який призначить окремі незалежні комісії для визначення відповідних санкцій. Клуби можуть покарати як грошовим штрафом, і зняттям очок.

У Прем'єр-лізі заявили, що обидві команди підтвердили, що порушують правила у період, що закінчується сезоном-2022/23.

Зазначимо, що в листопаді Евертон вже покараний — з клубу зняли 10 очок.