Скорочення:
по — повернення з оренди
ор — оренда
ва — вільний агент
зк — завершив кар'єру
н — нападник
п — півзахисник
з — захисник
в — воротар
Пропонуємо вам таблицю зі зимовими переходами футболістів в рамках першості Англії-2023/24.
Зауваження: суми вказані у таблиці у валюті євро (€) згідно з даними авторитетного порталу Transfermarkt.

Прийшли

Пішли

Маркіньйос (н, Нант, по)

 -
 

Прийшли

Пішли
-
 		 -
 
 

Прийшли

Пішли
Давід Датро Фофана (н, Челсі, ор) -

 

Прийшли

Пішли

Джеймс Гілл (з,Блекберн, по)

Джо Роттвелл (п, Саутгемптон, ор)

Прийшли

Пішли
Адріан Мазілу (н, Фарул, 3 млн €)
 		 Джеремі Сарм'єнто (п, Іпсвіч, ор)
Ясін Аярі (п, Блекберн, ор)
Єнсен Вейрл (п, Порл Вейл, ор)

Прийшли

Пішли
Юнус Емре Конак (п, Сівасспор, 4,5 млн €)
 		 -
 

Прийшли

Пішли
-
 		 Конор Ковентрі (п, Чарльтон, 1,16 млн €)
Тіло Керер (з, Монако, ор за 500 тис €)
 

Прийшли

Пішли
Єрсон Москера (з, Цинциннаті, по)
Чем Кемпбелл (п, Чарльтон, по)		 Фабіу Сілва (н, Рейнджерс, ор) 
Саша Калайджич (н, Айнтрахт, ор) 
Люк Кандл (п, Сток Сіті, ор) 

Прийшли

Пішли

-
 

 -

Прийшли

Пішли
Люк Планж (н, Карлайл Юнайтед, по)

-

Прийшли

Пішли
Натаніель Філліпс (з, Селтік, по)
Калвін Ремзі (п, Престон, по)
 		 Фабіу Карвалью (п, Галл Сіті, ор) 
Ріс Вільямс (з, Порт Вейл, ор)

Прийшли

Пішли
-
 		 -
 

Прийшли

Пішли
-

 		 Науель Ферратезі (з, Сан-Паулу, 4,3 млн €)
Зак Стеффен (в, Колорадо, ва)
Слободан Тедіч (н, Курарички, ва)

Прийшли

Пішли
Альваро Фернандес (з, Гранада, по)

 		 Донні ван де Бек (п, Айнтрахт, ор)
Джейдон Санчо (н, Боруссія Дортмунд, ор)
Ганнібал Межбрі (п, Севілья, ор)
Серхіо Регілон (з, Тоттенгем, по)

Прийшли

Пішли
Ібрагім Санагре (п, ПСВ, 35 млн €) 
 		 Густаво Скарпа (п, Атлетіко Мінейро, 5 млн €) 
Андрей Сантос (п, Челсі, по)
 

 

Прийшли

Пішли
Айзек Гейден (п, Стандард, по)
 		 -
 
 

Прийшли

Пішли
Раду Дрегушін (з, Дженоа, 25 млн €) 
Тімо Вернер (н, Лейпциг, ор) 
Серхіо Регілон (з, Манчестер Юнайтед, по)
 		 Джед Спенс (з, Дженоа, ор)
Уго Льоріс (в, Лос-Анджелес, ва)
Ешлі Філліпс (з, Плімут, ор)
Ерік Даєр (з, Баварія, ор)
 

Прийшли

Пішли

-

 -
 

Прийшли

Пішли
Андрей Сантос (п, Ноттінгем, по)
 		 Ян Матсен (п, Боруссія Дортмунд, ор)
Давід Датро Фофана (н, Бернлі, ор)
 

Прийшли

Пішли
Бен Бреретон (н, Вільярреал, ор)
 		 Бені Траоре (н, Нант, ор)
Люк Томас (з, Лестер, по)