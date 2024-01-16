Football.ua представляє таблицю з усіма переходами в англійській Прем'єр-лізі під час зимового трансферного вікна 2024 року.
Тімо Вернер, ФК Тоттенгем Готспур
16 січня 2024, 15:35
Скорочення:
по — повернення з оренди
ор — оренда
ва — вільний агент
зк — завершив кар'єру
н — нападник
п — півзахисник
з — захисник
в — воротар
Пропонуємо вам таблицю зі зимовими переходами футболістів в рамках першості Англії-2023/24.
Зауваження: суми вказані у таблиці у валюті євро (€) згідно з даними авторитетного порталу Transfermarkt.
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Прийшли
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Пішли
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Маркіньйос (н, Нант, по)
|-
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Прийшли
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Пішли
|Давід Датро Фофана (н, Челсі, ор)
|-
|
Прийшли
|
Пішли
|
Джеймс Гілл (з,Блекберн, по)
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Джо Роттвелл (п, Саутгемптон, ор)
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Прийшли
|
Пішли
|Адріан Мазілу (н, Фарул, 3 млн €)
|Джеремі Сарм'єнто (п, Іпсвіч, ор)
Ясін Аярі (п, Блекберн, ор)
Єнсен Вейрл (п, Порл Вейл, ор)
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Прийшли
|
Пішли
|Юнус Емре Конак (п, Сівасспор, 4,5 млн €)
|-
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Прийшли
|
Пішли
|-
|Конор Ковентрі (п, Чарльтон, 1,16 млн €)
Тіло Керер (з, Монако, ор за 500 тис €)
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Прийшли
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Пішли
|Єрсон Москера (з, Цинциннаті, по)
Чем Кемпбелл (п, Чарльтон, по)
|Фабіу Сілва (н, Рейнджерс, ор)
Саша Калайджич (н, Айнтрахт, ор)
Люк Кандл (п, Сток Сіті, ор)
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Прийшли
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Пішли
|Люк Планж (н, Карлайл Юнайтед, по)
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-
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Прийшли
|
Пішли
|Натаніель Філліпс (з, Селтік, по)
Калвін Ремзі (п, Престон, по)
|Фабіу Карвалью (п, Галл Сіті, ор)
Ріс Вільямс (з, Порт Вейл, ор)
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Прийшли
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Пішли
|-
|Науель Ферратезі (з, Сан-Паулу, 4,3 млн €)
Зак Стеффен (в, Колорадо, ва)
Слободан Тедіч (н, Курарички, ва)
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Прийшли
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Пішли
|Альваро Фернандес (з, Гранада, по)
|Донні ван де Бек (п, Айнтрахт, ор)
Джейдон Санчо (н, Боруссія Дортмунд, ор)
Ганнібал Межбрі (п, Севілья, ор)
Серхіо Регілон (з, Тоттенгем, по)
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Прийшли
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Пішли
|Ібрагім Санагре (п, ПСВ, 35 млн €)
|Густаво Скарпа (п, Атлетіко Мінейро, 5 млн €)
Андрей Сантос (п, Челсі, по)
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Прийшли
|
Пішли
|Айзек Гейден (п, Стандард, по)
|-
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Прийшли
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Пішли
|Раду Дрегушін (з, Дженоа, 25 млн €)
Тімо Вернер (н, Лейпциг, ор)
Серхіо Регілон (з, Манчестер Юнайтед, по)
|Джед Спенс (з, Дженоа, ор)
Уго Льоріс (в, Лос-Анджелес, ва)
Ешлі Філліпс (з, Плімут, ор)
Ерік Даєр (з, Баварія, ор)
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Прийшли
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Пішли
|Андрей Сантос (п, Ноттінгем, по)
|Ян Матсен (п, Боруссія Дортмунд, ор)
Давід Датро Фофана (н, Бернлі, ор)
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Прийшли
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Пішли
|Бен Бреретон (н, Вільярреал, ор)
|Бені Траоре (н, Нант, ор)
Люк Томас (з, Лестер, по)