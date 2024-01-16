Англія

Клуб хоче купити декількох гравців.

Манчестер Юнайтед назвав декілька пріоритетних позицій, на які необхідно зробити трансфери цього року.

Наразі головним називається підписання досвідченого форварда, який міг би гарантувати багато голів.

Також команда хоче оформити трансфер півзахисника, центрального захисника та правого крайнього захисника.

ТОП-10 найкращих трансферів 2023 року

Однак перш за все необхідно продати декількох гравців, щоб бути у рамах ФФП.