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Football.ua склав рейтинг футболістів, які проявили себе як найкраще.

Незважаючи на те, що влітку 2023 року активними гравцями на трансферному ринку були клуби з Саудівської Аравії, європейські команди накопичили достатньо коштів і витратили їх на гравців, що дійсно того стоять.

Football.ua представляє вашій увазі ТОП-10 найкращих трансферів літа 2023 року.

*суми вказані в євро за версією Transfermarkt.

10. Гульєльмо Вікаріо (Емполі — Тоттенгем, 18,5 млн)

Матчів у всіх турнірах: 20

Без пропущених голів: 5

Одночасно кілька клубів англійської Прем'єр-ліги були у пошуках голкіпера на майбутній сезон: Манчестер Юнайтед придбав Андре Онана, Давід Рая перейшов до Арсеналу, а Роберт Санчес у Челсі. І в останні місяці всі ці футболісти привертали увагу заголовків новин із негативної точки зору. На цьому тлі Вікаріо виглядає особливо чудовим трансфером, і за відносно скромну суму – 18,5 мільйонів євро.

Дивно, що інші клуби АПЛ не звернули увагу на Вікаріо, хоча, якщо слідкувати за його кар'єрою, немає нічого дивного в тому, що зараз він основний голкіпер Тоттенгема і демонструє високий рівень футболу.

До речі, після одного з матчів Роми Жозе Моурінью назвав Вікаріо "найкращим воротарем у світі".

9. Джеймс Меддісон (Лестер — Тоттенгем, 46,30 млн)

Матчів у всіх турнірах: 12

Результативні дії (гол+пас): 3+6

Вікаріо — не єдиний успішний трансфер "шпор". Тоттенгем також встиг підписати влітку Меддісона, після того, як Лестер сенсаційно вилетів з АПЛ до Чемпіоншипу. Він ідеально вписався в ігровий стиль Постекоглу, взявши на себе творчі зобов'язання після відходу Гаррі Кейна.

Меддісон забив три голи і зробив п'ять результативних передач у своїх перших 11 матчах Прем'єр-ліги, перш ніж отримав травму. Його швидке повернення важливе для "шпор", якщо вони хочуть потрапити в четвірку найкращих команд за підсумками сезону.

8. Деклан Райс (Вест Гем – Арсенал, 116,60 млн)

Матчів у всіх турнірах: 28

Результативні дії (гол+пас): 3+2

Нещодавні численні історії (як приклад – Челсі) показують, що витрачати великі суми на одного футболіста – не найкраща ідея. Проте Деклан Райс зруйнував цю тенденцію. Він відразу заграв і став одним із лідерів "канонірів".

При цьому, Арсенал у гонці за підписання англійця виграв конкуренцію у Манчестер Сіті. І їхня наполегливість і завзятість зараз сповна окупається. Деклан не лише лідер у півзахисті, але їх забив кілька важливих голів, хоча його явно придбали не з цією метою.

7. Алехандро Грімальдо (Бенфіка — Баєр, вільний агент)

Матчів у всіх турнірах: 24

Результативні дії (гол+пас): 9+7

Іспанець забив сім голів і зробив п'ять результативних передач у перших 12 матчах своєї команди у Бундеслізі, а Баєр очолив таблицю. Він також зробив значний внесок у їхню кампанію в Лізі Європи: команда Алонсо пропустила лише три рази на шляху до перемоги у всіх шести іграх у групі.

Грімальдо дав зрозуміти, що готовий повернутися до Барселони – клубу, де він почав свою кар'єру – в якийсь момент у майбутньому. І якщо він продовжить показувати виступи на такому рівні, то незабаром може піти на підвищення.

У разі його продажу Леверкузен отримає кругленьку суму, оскільки 28-річний гравець прибув безкоштовним трансфером з Бенфіки влітку.

6. Віктор Боніфас (Юніон – Баєр, 20,50 млн)

Матчів у всіх турнірах: 23

Результативні дії (гол+пас): 16+8

Боніфас відразу став лідером атакуючої лінії Баєра під керівництвом Хабі Алонсо. 23-річний футболіст вже виглядає як потенційно нападник світового рівня, який чудово грає спиною до воріт.

Його швидка адаптація до Бундесліги була дивовижною, враховуючи, що в минулому сезоні він забив лише дев'ять голів за Юніон у Бельгії, і Леверкузену дуже не вистачатиме його, коли він гратиме на Кубку африканських націй з Нігерією.

5. Маркус Тюрам (Боруссія Менхенгладбах – Інтер, вільний агент)

Матчів у всіх турнірах: 25

Результативні дії (гол+пас): 8+10

Француз став вільним агентом влітку після вражаючих сезонів у Боруссії Менхенгладбах. Інтер знав, що уклав чудову угоду, але навіть найоптимістичніші вболівальники "нерадзуррі" не могли передбачити, що француз так заграє в Італії.

У своїх перших 16 матчах у Серії А Тюрам забив сім голів та зробив дев'ять результативних передач. Це свідчення того, наскільки добре він відповідає системі Сімоне Індзагі.

Крім того, у них з Лаутаро Мартінес вийшла чудова зв'язка після відходу Ромелу Лукаку.

4. Серу Гірассі (Ренн — Штутгарт, 9 млн)

Матчів у всіх турнірах: 16

Результативні дії (гол+пас): 19+2

Європейські клуби мають бути засмучені, що вирішили не викуповувати Гірассі цього літа з-під носа Штутгарта. Він показав вражаючі результати, перебуваючи у складі швабів на правах оренди, після чого перейшов до Штутгарту на правах повноцінного переходу.

Гірассі мав травму, внаслідок чого його результативність спала, але він все одно в середньому забиває один гол за гру, а вище його в гонці бомбардирів Бундесліги лише Гаррі Кейн.

Січень може бути цікавим, адже, за чутками, опція викупу Гірассі становить лише скромні 15,2 мільйонів фунтів.

3. Артем Довбик (Дніпро-1 – Жирона, 7,75 млн)

Матчів у всіх турнірах: 19

Результативні дії (гол+пас): 11+6

Хто б міг подумати, що український форвард настільки швидко і успішно адаптується в Жироні, яка на ходу і, цілком імовірно, як мінімум буде в Лізі чемпіонів за підсумками сезону, а як максимум — повторить казку Лестера?

І хто б міг подумати, що Артем до зими буде найкращим гравцем по системі "гол+пас"? Українець випереджає таких виконавців, як Джуд Беллінгем, Антуан Грізманн, Роберт Левандовські, Альваро Мората...

І вже зараз з'являються чутки, що інтерес до українця виявляють Челсі та Атлетіко. Якщо все складатиметься як і зараз, влітку Довбик піде на підвищення.

2. Гаррі Кейн (Тоттенгем – Баварія, 95 млн)

Матчів у всіх турнірах: 22

Результативні дії (гол+пас): 25+8

Здавалося, що Кейна вирішив стати гравцем одного клубу, але англієць зважився на те, щоб залишити зону комфорта і вирушити до Баварії, за яку він зараз успішно виступає, а деякі експерти вже стверджують, що Гаррі виступає краще, ніж свого часу Роберт Левандовські.

Його статистика божевільна. Він забив 21 гол у 15 матчах Бундесліги, а також зробив п'ять результативних передач. Не варто забувати і про сім результативних дій у Лізі чемпіонів.

Кейн — один із прикладів гравця, який цілком і повністю виправдовує вкладення такої величезної суми.

1. Джуд Беллінгем (Боруссія Дортмунд – Реал, 103 млн)

Матчів у всіх турнірах: 22

Результативні дії (гол+пас): 17+5

Гаррі Кейн був би на вершині цього рейтингу, якби не Джуд. Мадридський клуб виграв боротьбу за один із найголовніших талантів європейського футболу. Прибувши на Сантьянго Бернабеу, він став лідером команди.

Він забив п'ять голів у перших п'яти іграх, а кульмінацією став переможний м'яч у ворота Хетафе на 95-й хвилині гри. Він також успішно грає у Лізі чемпіонів, забиваючи чи асистуючи у кожному із шести матчів на груповому етапі

Його вплив виходить за межі поля. Якщо Беллінгем продовжить так само, він може увійти до числа кращих трансферів десятиліття!

За матеріалами Goal