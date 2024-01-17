Англія

Захисник "синіх" може переїхати до іншого клубу Лондона.

Центральний захисник лондонський Челсі Трево Чалоба в це зимове трансферне вікно шукає найкращий варіант для продовження кар'єри.

Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, лондонський Фулгем розпочав переговори зі своїми сусідами щодо підписання 24-річного англійця.

Наразі мова йде про оренду на шість місяців із можливим правом викупу.

Нагадаємо, в цьому сезоні Трево Чалоба не зіграв жодної хвилини за Челсі через травму задньої поверхні стегна, через яку він пропустив п'ять місяців та повернувся до тренувань тиждень тому.

Раніше повідомлялося, що у підписанні англійського центрбека також зацікавлена Рома.