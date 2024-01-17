Англія

Фулгем, Вест Гем та Вулвергемптон цікавляться албанським нападником.

Нападник лондонського Челсі Армандо Броя незабаром може змінити клубну прописку, оскільки "сині" готові розглянути пропозиції щодо його повноцінного трансферу. Про це повідомляє журналіст The Athletic Девід Орнштейн.

За інформацією джерела, лондонці навіть вже цієї зими готові продати 22-річного албанця, в якому зацікавлені щонайменше три представника АПЛ: Фулгем, Вест Гем та Вулвергемптон.

Також відзначається, що потенційний відхід Брої взимку чи влітку не вплине на появу необхідності Челсі шукати тому заміну, оскільки незабаром очікується повернення Крістофера Нкунку після травми.

У поточному сезоні Армандо Броя провів за "синіх" 17 поєдинків у всіх турнірах (616 хвилин), в яких він забив два голи та віддав один асист.

Раніше також повідомлялося про інтерес до албанського нападника з боку міланського Інтера.