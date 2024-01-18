Завершилися останні поєдинків 1/32 фіналу, які перегравалися.
Кубок Англії, Getty Images
18 січня 2024, 00:29
Останні поєдинки у рамках 1/32 фіналу поточного розіграшу Кубка Англії, які потребували перегравання після нічийних результатів у перших матчах, остаточно підійшли до свого завершення.
Так, Норвіч Сіті впорався з Бристоль Роверс та зіграє у наступному раунді з Ліверпулем, Евертон разом із Віталієм Миколенком пройшов Крістал Пелес, тоді як Блекпул із третього дивізіону в напруженому протистоянні вилетів від Ноттінгем Форест за підсумками додаткового часу.
Таким чином визначилися остаточні пари суперників у наступному раунді найстарішого футбольного турніру.
ПАРИ СУПЕРНИКІВ ТА ДАТИ МАТЧІВ 1/16 ФІНАЛУ КУБКА АНГЛІЇ-2023/24:
25 січня
Борнмут — Свонсі
26 січня
Челсі – Астон Вілла
Шеффілд Венсдей – Ковентрі Сіті
Тоттенгем – Манчестер Сіті
Брістоль Сіті — Ноттінгем Форест
27 січня
Іпсвіч Таун – Мейдстоун Юнайтед
Лестер — Бірмінгем
Лідс – Плімут
Шеффілд Юнайтед – Брайтон
Евертон — Лутон Таун
Фулгем — Ньюкасл Юнайтед
28 січня
Вест Бромвіч — Вулвергемптон
Вотфорд — Саутгемптон
Ліверпуль – Норвіч Сіті
Ньюпорт Каунті – Манчестер Юнайтед
29 січня
Блекберн – Рексем