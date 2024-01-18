Останні поєдинки у рамках 1/32 фіналу поточного розіграшу Кубка Англії, які потребували перегравання після нічийних результатів у перших матчах, остаточно підійшли до свого завершення.

Так, Норвіч Сіті впорався з Бристоль Роверс та зіграє у наступному раунді з Ліверпулем, Евертон разом із Віталієм Миколенком пройшов Крістал Пелес, тоді як Блекпул із третього дивізіону в напруженому протистоянні вилетів від Ноттінгем Форест за підсумками додаткового часу.

Таким чином визначилися остаточні пари суперників у наступному раунді найстарішого футбольного турніру.

ПАРИ СУПЕРНИКІВ ТА ДАТИ МАТЧІВ 1/16 ФІНАЛУ КУБКА АНГЛІЇ-2023/24:

25 січня

Борнмут — Свонсі

26 січня

Челсі – Астон Вілла
Шеффілд Венсдей – Ковентрі Сіті
Тоттенгем – Манчестер Сіті
Брістоль Сіті — Ноттінгем Форест

27 січня

Іпсвіч Таун – Мейдстоун Юнайтед
Лестер — Бірмінгем
Лідс – Плімут
Шеффілд Юнайтед – Брайтон
Евертон — Лутон Таун
Фулгем — Ньюкасл Юнайтед

28 січня

Вест Бромвіч — Вулвергемптон
Вотфорд — Саутгемптон
Ліверпуль – Норвіч Сіті
Ньюпорт Каунті – Манчестер Юнайтед

29 січня

Блекберн – Рексем