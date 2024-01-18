Англія

"Каноніри" приєдналися до Наполі та Ювентуса в списку клубів, що стежать за українським плеймейкером.

Центральний півзахисник донецького Шахтаря та збірної України Георгій Судаков потрапив до сфери інтересів одного з топ-клубів англійської Прем'єр-ліги.

Як повідомляє журналіст видань ESPN, Goal та TNT Sports Екрем Конур, 21-річний український плеймейкер "гірників" зацікавив лондонський Арсенал, за який виступає інший українець Олександр Зінченко.

Крім того, за інформацією джерела, Судаков продовжує перебувати у списках бажаних трансферних цілей для Наполі та туринського Ювентуса, про що вже повідомлялося раніше.

Нагадаємо, що наприкінці грудня з'явилася інформація, що один із цих клубів італійської Серії А робив Шахтарю пропозицію за молодого українця в розмірі 35 мільйонів євро.

У поточному сезоні Георгій Судаков провів на клубному рівні 18 поєдинків, в яких він забив 3 голи та віддав 1 асист.