Італія

Українцем цікавляться два гранди Серії А.

Ювентус і Наполі зверталися до Шахтаря з приводу потенційного трансферу атакуючого півзахисника Георгія Судакова, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Неаполітанці готові інвестувати у 21-річного українця, оскільки нещодавно попрощалися з Еліфом Ельмасом, який у січні приєднається до РБ Лейпциг. А от Ювентус вже досить довго слідкує за Судаковим.

За даними Романо, один із клубів вже пропонував 35 мільйонів євро за півзахисника "гірників". Проте, наразі невідомо, який саме клуб це був.

У цьому сезоні Судаков вже взяв участь у 18 матчах Шахтаря у всіх турнірах, відзначившись 3 голами та асистом. Його контракт із клубом розраховано до липня 2028 року. Портал transfermarkt оцінює 21-річного гравця у 18 мільйонів євро.