Англія

Стали відомі стартові склади команд для 1/8 фіналу Кубку Іспанії, у якому зіграють мадридські Атлетіко та Реал.

Мадридські Атлетіко та Реал на Метрополітано розіграють поміж собою перепустку до чвертьфіналу Кубка Іспанії.

Карло Анчелотті, після перемоги над каталонською Барселоною в фіналі того ж турніру (4:1), використав із перших хвилин Андрія Луніна в рамці воріт, тоді як Камавінга розташується в опорній зоні.

Атлетіко: Облак — Льоренте, Савич, Хіменес, Ермосо, Ліно — Де Пауль, Коке, Сауль — Мората, Грізманн.

Запасні: Грбич, Гоміс, Аспілікуета, Сьоюнджю, Моліна, Галан, Марко, Вітсель, Рікельме, Гісмера, Корреа.



Реал: Лунін — Карвахаль, Начо, Рюдігер, Менді — Камавінга — Вальверде, Модрич — Беллінгем — Родріго, Вінісіус.

Запасні: Аррісабалага, Піньєйро, Кроос, Хоселу, Чуамені, Себальйос, Фран Гарсія, Браїм, Гюлер, Мартін, Вінісіус Тобіас.



Гра Атлетіко — Реал почнеться о 22:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.