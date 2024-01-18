Іспанія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 1/8 фіналу Кубка Іспанії, який пройде 18 січня і розпочнеться о 22:30.

У рамках 1/8 фіналу Кубка Іспанії на нас чекає принципове мадридське протистояння між Атлетіко та Реалом, яке пройде на стадіоні Ванда Метрополітано.

ЧЕТВЕР, 18 СІЧНЯ, 22:30. ВАНДА МЕТРОПОЛІТАНО, МАДРИД. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ГІЛЬЄРМО КУАДРА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Ми ще не встигли повною мірою перевести дух після останнього феєричного мадридського дербі, яке відбулося вісім днів тому в рамках півфіналу Суперника Іспанії, проте в жодному разі не сміємо відмовитися від ще однієї принципової зустрічі між Атлетіко та Реалом, хоч і на досить ранній стадії Кубка Іспанії.

Тоді, у Саудівській Аравії, команда Карло Анчелотті на останніх хвилинах другого екстратайму змогла вирвати перемогу над "матрацниками" з рахунком 5:3 завдяки двом пізнім голам і згодом не зазнати жодних проблем з Барселоною у фіналі на шляху до чергового трофею, але факт залишається фактом — нинішнього сезону колектив Дієго Сімеоне в черговий вкотре довів, що є великою проблемою для "вершкових".

Ні для кого не секрет, що від "старого" Атлетіко із прагматичним та оборонним стилем з погляду стилістики футболу зараз вже мало що залишилося. Тепер підопічні Сімеоне регулярно радують нас результативними та феєричними матчами з великим акцентом на атаку. Якихось серйозних нових кадрових втрат "матрацники" напередодні матчу не мають, тож нічого не заважає дати ще один бій сусідам по місту та спробувати взяти негайний реванш за Суперкубок. Все-таки не можна не відзначити, що Атлетіко — поки що єдина команда цього сезону, яка перемагала Реал у всіх турнірах, а сталося це наприкінці вересня в Ла Лізі (3:1).

Реал, у свою чергу, все ще окрилений вражаючим недавнім тріумфом у Суперкубку Іспанії, але, враховуючи нинішній стан Барселони, справжнім фіналом того турніру не побоїмося назвати саме півфінальний поєдинок з Атлетіко. Команда Анчелотті дуже легко розправилася з каталонцями, фактично вирішивши для себе завдання ще в першому таймі та здобувши підсумкову перемогу з рахунком 4:1.

Але яким би простим не був останній матч із Барселоною, відбувся він чотири дні тому в Саудівській Аравії. Здавалося б, цього часу цілком достатньо для того, щоб набратися сил для наступного непростого виклику, але факт залишається фактом — Атлетіко матиме перевагу не тільки в наявності домашніх трибун, а й у восьмиденному відпочинку. З іншого боку, поточна форма Реала не може не вражати, а тренерський штаб Анчелотті загалом повернувся із Саудівської Аравії без нових кадрових втрат — хіба що Чуамені пропустив недавнє тренування через пошкодження.

У будь-якому випадку, величезна інтрига повисла насамперед щодо підсумкового результату, проте хто стоятиме у воротах "вершкових" — вже відомо. Останній матч з Атлетіко завершився для Реала трьома пропущеними голами – тоді стояв Кепа. В останній зустрічі з Барселоною "вершкові" пропустили лише один — у воротах був Лунін. Який хід Папа Карло зробить цього разу? Пообіцяв, що гратиме саме українець.