Англія

Захисник дав свій коментар.

Аксель Дісасі відповів на запитання, чи готовий Челсі цього сезону поборотися за місце в топ-4, яке дозволить зіграти в Лізі чемпіонів наступного сезону.

"Сезон довгий. Ми точно не збираємось робити якісь висновки вже зараз. Незважаючи на те, що ми обіграли Фулгем, ми повинні фокусуватись на кожному наступному матчі та роботі, яка на нас чекає", — сказав захисник.

Контракт француза з Челсі розрахований до літа 2029 року.

Цього сезону Аксель провів 25 ігор у всіх турнірах: на його рахунку один гол.