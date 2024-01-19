Захисник може продовжити кар'єру у Бундеслізі.
Кіран Тріпп'єр, Getty Images
19 січня 2024, 15:56
Баварія спробує придбати захисника Ньюкасла Кірана Тріпп'єра в січні, повідомляє The Guardian.
За інформацією джерела, Тухель визначив Тріпп'єра як пріоритетну трансферну ціль. У Баварії вже грають колишні одноклубники англійця за Тоттенгемом Гаррі Кейн та Ерік Даєр.
У Ньюкаслі не хочуть розлучатися з Тріпп'єром, але можуть розглянути всі варіанти.
Цього сезону Кіран провів 28 матчів на полі: на його рахунку 8 асистів.