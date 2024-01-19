Англія

"Молотобійці" хочуть підписати нападника Челсі.

Вест Гем проявляє інтерес до Армандо Брої, повідомляє Football London.

За інформацією джерела, "молотобійці" стали як мінімум п'ятим клубом, який проявляє інтерес до форварда Челсі.

Про те, на якій основі може бути здійснений перехід (оренда чи трансфер), не повідомляється.

Цього сезону Армандо Броя зіграв за Челсі 17 матчів, забив два голи та віддав одну результативну передачу.

Раніше також повідомлялося про інтерес до албанського нападника з боку міланського Інтера.