Англія

Керманич Арсенала прокоментував останні виступи команди.

Лондонський Арсенал програв у трьох останніх матчах, тоді як його серія без перемог в усіх турнірах триває вже чотири поєдинки поспіль.

Арсенал — Крістал Пелес. Напередодні

На цьому тлі перед домашнім дербі проти Крістал Пелес у рамках двадцять першого туру англійської Прем’єр-ліги головний тренер "канонірів" Мікель Артета мав, що розповісти стурбованим уболівальникам команди.

"Ви дивитесь на всі новини, а там тільки: Арсенал, Арсенал, Арсенал на вершині, на вершині, на вершині.

У той самий час реальність така, що ми не виграли достатню кількість матчів для того, щоб там бути. Для цього є якісь причини. Це як цибулина — перший шар, другий шар. Ми повинні дійти до самого низу, щоб зрозуміти, що саме змушує нас перемагати або програвати.

Саме дрібні деталі відіграли велику роль у наших виступах. Ми повинні це змінити. Як тренер, ви думаєте: "Так, треба зробити це й це, і тоді ось що станеться...". Але воно так не працює. Ми повинні знайти щось інше, щоб перемагати.

Мені подобаються гравці, які в нас є. Вони є частиною життя клубу, живуть із нами на одній базі, тренуються. Можливо, дехто не знаходяться в складі постійно, але вони все одно живуть нашим спільним професійним життям, нашими успіхами та невдачами, і так кожного дня.

Усі потребують визнання. Усі повинні бути думками з клубом, і для мене це частина найкращих моментів, які ми переживали до цього. Ми завжди намагаємося застосовувати цілісний підхід і розглядати кожен аспект, який може вплинути на гравців позитивно чи негативно.

Коли повернеться Юррієн Тімбер? Така ймовірність дійсно існує, але на даний момент він ще дуже далекий від того, щоб брати участь у змаганнях. Така реалістична картина. Чи сподіваємося ми, що він зможе реально вплинути на ситуацію до кінця сезону? Якщо все піде добре, то, схоже, це дійсно може статись. Але на даний момент ще занадто рано робити такі висновки", — заявив іспанський фахівець.

Матч Арсенал — Крістал Пелес відбудеться 20 січня, о 14:30.