Англія

"Каноніри" відправили у ворота супротивника п'ять м'ячів.

В рамках поєдинку 21 туру елітного дивізіону чемпіонату Англії Арсенал приймав на своєму полі Крістал Пелес. Захисник "канонірів" Олександр Зінченко повернувся у стартовий склад команди після травми. Також в старті з'явився Леандро Троссар, тоді як Габріель Мартінеллі залишився у запасі. Рой Годжсон вирішив не змінювати склад відносно кубкової гри проти Евертона.

З перших хвилин Арсенал продемонстрував бажання грати першим номером та йшов в атаку великими силами. Досягти свого команда Мікеля Артети змогла доволі швидко - Магальяйнс дуже високо вистрибнув та головою переправив м'яч у ворота після подачі з кутового. 1:0. Після цього "каноніри" продовжили тиск на ворота супротивника, але без гостроти.

Крістал Пелес згодом відсунув гру від свої воріт та навіть зміг створити небезпечний момент - Лерма отримав м'яч після невдалого виносу Рая й пробив, але іспанець в яскравому стрибку врятував свою команду. Але лондонці відповіли та ще й як! Сака навісив з кутового, а Магальйянс головою пробив точно в кут. 2:0.

До перерви команда Артети могла забити ще двічі, але удар ножицями Зінченка та постріл з лівої від Троссара виявились неточними. Втім, відпочивати команди пішли за рахунку 2:0. Крістал Пелес був активним на старті другого тайму та міг забити, коли Езе відважився на постріл з дальньої відстані, але Рая витягнувся в струну та врятував свою команду.

Згодом Арсенал зняв усі питання щодо переможця, коли Арсенал провів стрімкий випад, в завершальній стадії якого Троссар на прийомі прибрав Клайна та пробив точно в кут. 3:0. Арбітр певний час передивлялись епізод на наявність офсайда, але підстав для скасування не знайшли. Після цього Артета зробив декілька замін, а гра команди стала трохи менш активною, хоча Мартінеллі намагався давати гостроту з флангу.

Наприкінці команди вирішили пограти на зустрічних курсах, зокрема активно йшов вперед Олександр Зінченко, але пас українця в одному з епізодів перервав супротивник. Згодом українець пробивав з меж штрафного майданчика, але Гендерсон впевнено впорався. Здавалось, що гра так і завершиться, але в компенсований час Мартінеллі двічі вирвався віч-на-віч після пасу від партнерів поміж захисників й вразив дальній кут. 5:0.

Арсенал — Крістал Пелес 5:0

Голи: Магальяйнс, 11, 37, Троссар, 59, Мартінеллі, 90+4, 90+5

Арсенал: Рая — Вайт, Саліба, Габріел (Ківьор, 81), Зінченко — Едегор, Райс (Жоржиньо, 73), Гаверц (Сміт-Роу, 69) — Сака, Жезус (Нкетіа, 81), Троссар (Мартінеллі, 69)

Крістал Пелес: Гендерсон — Клайн (Ахамада, 76), Андерсен, Геї (Томкінс, 87), Мітчелл — Г'юз (Озо, 68), Лерма — Річардс, Езе, Шлюпп (Франса, 76) — Матета