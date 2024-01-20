Англія

Завершився ще один матч 21 туру чемпіонату Англії.

У рамках двадцять першого туру англійської Прем'єр-ліги Брентфорд приймав Ноттінгем Форест на Брентфорд Комьюніті Стедіум.

Гості досить швидко вийшли вперед завдяки голу Данілу. Відновити паритет у матчі вдалося Тоуні, який забив прямим ударом зі штрафного. Зазначимо, що гравець лише нещодавно відбув 8-місячну дискваліфікацію. Попередній гол за "бджіл" він також забив зі штрафного у ворота Ноттінгем Форест у квітні 2023 року.

Вже у другій половині зустрічі Мі вивів господарів поля вперед. Невдовзі команди знову обмінялися голами — спочатку відзначився Вуд, а потім Мопе. Український півзахисник Єгор Ярмолюк з'явився на полі з лави запасних наприкінці зустрічі. Брентфорду, у підсумку, вдалося втримати бажаний результат.

Брентфорд — Ноттінгем Форест 3:2

Голи: Тоуні, 19, Мі, 59, Мопе, 68 — Данілу, 3, Вуд, 65

Попередження: Тоуні, 66 — Мангаля, 18, Данілу, Монтьєль, 54

Брентфорд: Флеккен — Коллінз, Піннок, Мі — Роерслев (Аєр, 90), Дамсгор (Баптіст, 74), Янельт, Єнсен (Ярмолюк, 90+7), Льюїс-Поттер (Дасілва, 90) — Мопе (Регілон, 74), Тоуні

Ноттінгем Форест: Тернер — Монтьєль (Агілера, 86), Омобаміделе, Мурільйо, Тавареш — Мангаля, Данілу — Домінгес, Єйтс (Вільямс, 62), Гадсон-Одої — Вуд