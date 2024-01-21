Англія

Цікава кандидатура.

Манчестер Юнайтед знайшов нового генерального директора. Цю посаду обійме Омар Беррада, який працює директором з футбольних операцій у City Football Group.

"Клуб має намір повернути футбол та результати на поле до центру всього, що ми робимо. Призначення Омара Берради – це перший крок на цьому шляху.

Будучи одним із найдосвідченіших футбольних керівників на найвищому рівні європейського футболу, Омар має багатий футбольний та комерційний досвід, гарний послужний список і пристрасть до того, щоб очолити процес змін у всьому клубі.

В даний час він обіймає посаду директора з футбольних операцій у City Football Group, контролюючи 11 клубів на п'яти континентах, а до цього обіймав керівні посади в Барселоні.