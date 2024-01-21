Цікава кандидатура.
Беррада, Getty Images
21 січня 2024, 09:42
Манчестер Юнайтед знайшов нового генерального директора. Цю посаду обійме Омар Беррада, який працює директором з футбольних операцій у City Football Group.
"Клуб має намір повернути футбол та результати на поле до центру всього, що ми робимо. Призначення Омара Берради – це перший крок на цьому шляху.
Будучи одним із найдосвідченіших футбольних керівників на найвищому рівні європейського футболу, Омар має багатий футбольний та комерційний досвід, гарний послужний список і пристрасть до того, щоб очолити процес змін у всьому клубі.
В даний час він обіймає посаду директора з футбольних операцій у City Football Group, контролюючи 11 клубів на п'яти континентах, а до цього обіймав керівні посади в Барселоні.
Наша мета – повернути Манчестер Юнайтед статус клубу, який виграє титули. Ми раді, що Омар приєднається до нас і допоможе досягти цієї мети, щоб уболівальники "Юнайтед" знову побачили, як говорив сер Метт Басбі: "червоний прапор, що майорить на вершині англійського, європейського та світового футболу".
Дата початку роботи Омара буде визначена в установленому порядку, а поки Патрік Стюарт продовжить роботу, як тимчасовий генеральний директор", — йдеться в заяві "манкуніанців".
Зазначимо, що Беррада було обрано Ineos, але його кандидатура узгоджувалась із родиною Глейзерів. Він увійде до ради директорів і буде підзвітний новим власникам клубу.
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