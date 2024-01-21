Англія

Англієць відбув свою дискваліфікацію.

Нападник Брентфорда Айвен Тоуні поділився враженнями від свого гола у ворота Ноттінгема Форрест (3:2) у матчі 21-го туру англійської Прем'єр-ліги, який став для нього першим після восьмимісячної дискваліфікацію за порушення регламенту про ставки.

"Я на 100% знав, що це станеться. Я відчуваю такі речі.

Перед грою, перш ніж вийти з дому, я подумав: Сьогодні ми переможемо, а я заб'ю. Так все і вийшло, і це чудово. Радий повернутися, забивати голи та перемагати разом із командою.

В моєму житті був складний період, але все вже позаду. Я повернувся", — сказав англієць.

Наразі, Брентфорд йде на 14-му місці в АПЛ, набравши 22 пункти після 20-ти зіграних матчів.