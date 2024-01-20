Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу англійської Прем'єр-ліги, що відбувся 20 січня 2024 року, 19:30.

Брентфорд на власному полі "перестріляв" Ноттінгем Форест у рамках двадцять першого туру чемпіонату Англії.

Протягом першого тайму команди порадували глядачів двома голами — спочатку відзначився Данілу, а потім Тоуні зі штрафного відновив паритет. У другій половині матчу Мі вивів Брентфорд вперед, а Вуд знову зрівняв рахунок. Гол Мопе, який було забито невдовзі, виявився вирішальним у зустрічі.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Брентфорд — Ноттінгем Форест у 21 турі англійської Прем'єр-ліги-2023/24:

Брентфорд — Ноттінгем Форест 3:2

Голи: Тоуні, 19, Мі, 59, Мопе, 68 — Данілу, 3, Вуд, 65

Попередження: Тоуні, 66 — Мангаля, 18, Данілу, Монтьєль, 54

Брентфорд: Флеккен — Коллінз, Піннок, Мі — Роерслев (Аєр, 90), Дамсгор (Баптіст, 74), Янельт, Єнсен (Ярмолюк, 90+7), Льюїс-Поттер (Дасілва, 90) — Мопе (Регілон, 74), Тоуні

Ноттінгем Форест: Тернер — Монтьєль (Агілера, 86), Омобаміделе, Мурільйо, Тавареш — Мангаля, Данілу — Домінгес, Єйтс (Вільямс, 62), Гадсон-Одої — Вуд