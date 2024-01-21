Англія

"Мерсисайдці" цього сезону демонструють солідну гру.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп висловився про поточний стан своєї команди. Цитує німця Sky Sports.

"Я не геній і не можу передбачити, що буде за чотири місяці. Я просто намагаюся знайти оптимальне рішення та найкращі ідеї. Іноді вони спрацьовують, інколи ж їх доводиться міняти. Проте складається чітке уявлення про команду, і ти бачиш, відбувається рух у правильному напрямку, чи ні.

Люди думають, про наше чемпіонство. Зараз про це не йдеться, але ми точно збудували команду, з якою ніхто не хоче грати. Нам ще потрібно зробити великі кроки вперед, але ми рухаємося в правильному напрямку", — заявив Клопп.