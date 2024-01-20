Англія

Зворушливий вчинок від німецького фахівця.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував історію про те, що Свен-Йоран Ерікссон є пильним шанувальником "червоних" і завжди хотів стати наставником мерсисайдців.

"Очевидно, це була дуже зворушлива історія, коли я дізнався про неї. Я вперше почув про його захоплення чи любов до Ліверпуля і про те, що він був вболівальником усе своє життя.

Єдине, що я можу сказати, це те, що йому будуть раді, щоб він приїхав сюди. І він може сісти на моє місце у моєму офісі та робити мою роботу протягом дня, якщо захоче. Це не проблема. Бути на бічній лінії, можливо, буде трохи складніше.

Прийняти його тут і показати йому все, як цей чудовий клуб розвивався протягом багатьох років, я думаю, це точно те, що ми йому розповімо. Він може приїхати і провести тут кілька чудових годин, я впевнений", — наводить слова Клоппа ВВС.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у 75-річного шведа онкологічне захворювання і йому залишилося жити — у найкращому разі рік.