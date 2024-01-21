Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 21-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Борнмут та Ліверпуль.

Борнмут прийматиме Ліверпуль на Віталіті в рамках двадцять першого туру англійської Прем'єр-ліги.

Андоні Іраола, після поразки від лондонського Тоттенгема (1:3), залучив до стартового складу Ааронса та Гілла на фланги оборони, тоді як у центрі Мефам гратиме з Іллею Забарним.

Юрген Клопп, у порівнянні з перемогою над лондонським Арсеналом (0:2), використав із перших хвилин ван Дейка в центрі захисту, тоді як Жота зіграє на вістрі нападу.

Борнмут: Нето — Ааронс, Забарний, Мефам, Гілл — Кук, Крісті — Сіністерра, Клюйверт, Таверньє — Соланке.

Запасні: Траверс, Келлі, Грінвуд, Брукс, Маркондес, Скотт, Кілкенні, Біллінг, Мур.



Ліверпуль: Аліссон — Бредлі, Конате, Ван Дейк, Гомес — Елліотт, Мак Аллістер, Джонс — Нуньєс, Жота, Діас.

Запасні: Адріан, Келлегер, Бек, Кванса, Гравенберх, Кларк, Макконнелл, Гакпо, Гордон.



Гра Борнмут — Ліверпуль почнеться о 18:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.