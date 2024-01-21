Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу англійської Прем'єр-ліги, що відбувся 21 січня 2024 року, 16:00.

У рамках 21 туру англійської Прем'єр-ліги Шеффілд Юнайтед на власному полі зіграв унічию з Вест Гемом.

Команди відзначилися у ворота одне одного по два м'ячі, а кінцівка цього матчу заслуговує окремої уваги.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Шеффілд Юнайтед — Вест Гем в 21 турі англійської Прем'єр-ліги-2023/24:

Шеффілд Юнайтед – Вест Гем 2:2

Голи: Бреретон, 44, Макберні, 90+13 (пен.) — Корне, 28, Ворд-Прауз, 78 (пен.)

Шеффілд Юнайтед: Фодерінгем — Ахмедходжич, Робінсон, Трасті (Норрінгтон-Девіс, 80) — Боґл, Хамер, Соуза (Норвуд, 89), Брукс (Брюстер, 80), Макаті — Бреретон (Арчер, 67), Осула (Макберні, 46)

Вест Гем: Ареола (Фабіанські, 90+12) — Цоуфал, Мавропанос, Зума, Емерсон — Соучек, Ворд-Прауз — Боуен, Форнальс, Корне (Джонсон, 70) — Інгз (Мубама, 90+6)

Попередження: Хамер (38), Брукс (69), Ахмедходжич (75) — Ворд-Прауз (42), Цоуфал (90+4)

Вилучення: Брюстер, 90+2 (Шеффілд Юнайтед, пряма червона) — Цоуфал (90+7)