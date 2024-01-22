Челсі вирішив цього трансферного вікна повернути з оренди Дієгу Морейро - повідомляє офіційний сайт клубу

Минулого року Дієгу в якості вільного агента перейшов з Бенфіки. Враховуючи високу конкуренцію на позиції лівого вінгера команда вирішила віддати Морейро в оренду у Ліон. 

Втім, у складі колективу Ліги 1 гравець провів не багато ігрового часу, що не влаштовує Челсі. Наразі представник чемпіонату Англії вирішив повернути його назад. 

Цього сезону він провів 9 матчів та не відзначався результативними діями. 