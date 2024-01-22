Англія

Челсі невдовзі зіграє свій другий півфінальний поєдинок Кубка англійської ліги.

Атакуючий півзахисник Крістофер Нкунку і правий захисник Мало Гюсто не зможуть допомогти Челсі у матчі-відповіді півфіналу Кубка англійської ліги проти Мідлсбро, передає видання Evening Standard.

Інформацію про неможливість участі двох французьких гравців "синіх" підтвердив головний тренер Маурісіо Почеттіно. Гюсто отримав травму у матчі проти Фулгема, а Нкунку продовжує відновлюватися

Повідомляється, що до кубкового поєдинку Челсі підходить без дев'яти травмованих виконавців із першої команди. Окрім Гюсто і Нкунку йдеться про голкіпера Роберта Санчеса, захисників Трево Чалобу, Марка Кукурелью, Веслі Фофана, Ріса Джеймса, а також півзахисників Ромео Лавію і Леслі Угочукву.

Зазначимо, що матч Челсі — Мідлсбро відбудеться у вівторок, 23 січня. Першу частину кубкової дуелі лондонський клуб програв.