Англія

Першу гру "пенсіонери" програли представнику Чемпіоншипа.

Напередодні матчу-відповіді півфіналу Кубка англійської ліги між Челсі та Мідлсбро, головний тренер "синіх" Маурісіо Почеттіно поспілкувався з журналістами.

"Ми хочемо вийти у фінал. Для цього нам потрібно обіграти дуже хорошу команду Мідлсбро, яку ми не змогли здолати в першому матчі.

Звичайно, це буде важко, але ми впевнені, що зможемо провести дуже хорошу гру проти Мідлсбро на очах у наших вболівальників. Нам потрібно використовувати переваги гри на Стемфорд Брідж з усією енергією, яку випромінюють наші вболівальники.

Нкунку? На жаль, у нього травма стегна і він все ще відновлюється. Ми сподіваємося, що він зможе допомогти команді якнайшвидше, але це точно не буде у матчі з Мідлсбро

Цей матч — перепустка до Вемблі. Для нас це дійсно важлива гра, і ми маємо це продемонструвати на полі", — заявив Почеттіно.

У першому матчі між Мідлсбро та Челсі, мінімальну перемогу здобули представники Чемпіоншипа (1:0). Матч-відповіді відбудеться 23 січня на Стемфорд Брідж о 22:00 за київським часом.