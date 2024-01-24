Англія

Football.ua представляє прев'ю до другого матчу 1/2 фіналу Кубка англійської ліги, який пройде 24 січня і розпочнеться о 22:00.

У рамках другого півфінального матчу Кубка англійської ліги на нас чекає протистояння між лондонським Челсі та Мідлсбро, яке пройде на стадіоні Стемфорд Брідж.

СЕРЕДА, 24 СІЧНЯ, 22:00. КРЕЙВЕН КОТТЕДЖ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — САЙМОН ГУПЕР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS. ПЕРШИЙ МАТЧ — 1:2

Перший фіналіст Кубка англійської ліги визначилися вчора – сенсації не сталося, тож комусь із пари Фулгем – Ліверпуль все ж доведеться зустрітися саме з Челсі, а не з Мідлсбро. Команда Марку Сілви у своєму останньому матчі АПЛ якраз таки провела "класичне" дербі Західного Лондона, поступившись за підсумком колективу Маурісіо Почеттіно з рахунком 0:1, проте той матч точно не був легкою прогулянкою для "синіх".

Втім, аналогічний вердик можна зробити і щодо першого півфінального матчу Карабао Кап проти Ліверпуля, коли "дачники" фактично вже з початку першого тайму мінімально лідирували в рахунку, але після перерви не змогли реалізувати свої контратаки, щоб збільшити перевагу, за що за підсумком і поплатилися у другій половині другого тайму (1:2).

Чи означає це, що Фулгем не має шансів на успіх у матчі-відповіді? Звісно, має, тому Ліверпулю точно не можна розслаблятися. Звичайно, у підопічних Юргена Клоппа візуально все гаразд у всіх аспектах, які стосуються як рівня футболу, так і результатів. Навіть відсутність лідера команди Мохамеда Салаха на даному етапі взагалі не відчувається — навпаки, умовний Діогу Жота отримує додатковий шанс розкритися як справді ключовий гравець. Але кожна команда має свої слабкі сторони, і Ліверпуль тут не є винятком із правил.

По-перше, місцями "червоним" не вистачає в реалізації моментів, хоч і створюють вони їх у достатній кількості. По-друге, при при миттєвій перебудові з фази атаки в оборону часом трапляються прогалини, чим суперники, що роблять ставку на контратаку, з радістю готові користуватися. Безсумнівно, ми чекаємо Ліверпуль у фіналі, що виглядало б закономірно з урахуванням загальної картини, але чи буде матч-відповідь із Фулгемом таким ж простим, як останній поєдинок проти Борнмута в АПЛ? Тут уже є сумніви, особливо на тлі помітних кадрових втрат.

За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Юргена Клоппа. Так, на перемогу Ліверпуля пропонується коефіцієнт 1,81, тоді як потенційний успіх Фулгема оцінюється показником 4,40. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,10.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Фулгем: Лено — Кастань, Адарабіойо, Діоп, Робінсон — Палінья, Рід — Боббі Рід, Андреас, Вілліан — Рауль Хіменес

Ліверпуль: Келлегер — Бредлі, Конате, ван Дейк, Гомес — Собослаї, Мак Аллістер, Гравенберх — Гакпо, Нуньєс, Жота

Не зіграють: Бессі, Івобі, Балло-Туре, Адама Траоре — Матіп, Байчетич, Робертсон, Тьяго, Цимікас, Трент, Доак, Ендо, Салах

Під питанням: ... — Собослаї, Джонс

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