Сербський фулбек проведе решту сезону в оренді в Црвені Звезді.
Фото: Астон Вілла
23 січня 2024, 11:20
Астон Вілла на своєму офіційному сайті оголосила про підписання правого захисника Кости Недельковича, права на якого раніше належали Црвені Звезді.
18-річний серб перейшов до бірмінгемської команда на постійній основі за нерозголошену суму, проте строк дії його контракту не розголошується.
Крім того, решту поточного сезону Неделькович проведе на правах оренди в Црвені Звезді.
У поточній кампанії сербський фулбек провів 26 поєдинків, в яких він відзначився трьома результативними передачами.
Зазначимо, що раніше Коста Неделькович входив до сфери інтересів донецького Шахтаря.