Англія

Сербський фулбек проведе решту сезону в оренді в Црвені Звезді.

Астон Вілла на своєму офіційному сайті оголосила про підписання правого захисника Кости Недельковича, права на якого раніше належали Црвені Звезді.

18-річний серб перейшов до бірмінгемської команда на постійній основі за нерозголошену суму, проте строк дії його контракту не розголошується.

Крім того, решту поточного сезону Неделькович проведе на правах оренди в Црвені Звезді.

У поточній кампанії сербський фулбек провів 26 поєдинків, в яких він відзначився трьома результативними передачами.

Зазначимо, що раніше Коста Неделькович входив до сфери інтересів донецького Шахтаря.

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