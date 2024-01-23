Англія

Керманич Челсі висловився про поточний стан еквадорського хавбека.

У рамках другого півфінального матчу Кубка англійської ліги лондонський Челсі зустрінеться з Мідлсбро.

Напередодні цього поєдинку головний тренер "синіх" Маурісіо Почеттіно висловився про поточний стан центрального півзахисника своєї команди Мойзеса Кайседо.

"Кайседо почувається краще. Ситуація в Еквадорі не є нормальною, але вона покращується... Зараз він почувається набагато краще.

Кілька тижнів тому він дуже хвилювався. Ми завжди на місці, щоб допомогти гравцям. Ви добре знаєте, що це може вплинути на їхню гру", — цитує слова Маурісіо Почеттіно журналіст Фабріціо Романо.

Нагадаємо, матч-відповідь між Челсі та Мідлсбро відбудеться 23 січня о 22:00. З анонсом цього протистояння ви можете ознайомитися на нашому сайті.